Audio Berlusconi, Calenda: «Cerca di far saltare il lavoro di Meloni»

(LaPresse) Carlo Calenda, fuori da Palazzo Madama, commenta le parole di Silvio Berlusconi su Putin: «Sta cercando di far saltare il lavoro della Meloni. Sta prendendo in giro lei e gli italiani. Stiamo davanti o a una persona fuori controllo o a una persona che ha un grande controllo e vuole distruggere la possibilità di Meloni di governare», dice il leader di Azione che nel frattempo sta cercando di creare un dialogo con le forze di opposizione. «Al Pd ho inviato un piano per le bollette ma senza avere risposta e ho invitato Letta alla manifestazione per l'Ucraina», conclude.