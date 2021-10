Auto di lusso rubate e rivendute all'estero, polizia arresta 11 persone

(LaPresse) Una operazione della polizia, coordinata dalla Procura di Latina, ha portato allo smantellamento di una organizzazione criminale italo-francese dedica al furto d auto di lusso, rivendute poi all'estero. Arrestate 11 persone, tra Italia e Francia, che avevano messo in atto una vera e propria catena di montaggio basata su processi, tempi di azione e competenze tecniche precise, consolidate ed estremamente efficaci. Una complessa filiera di azioni criminali, affidata a diversi sodali, alcuni storicamente legati alla banda per capacità criminali e competenze tecniche, altri occasionali. La banda era in grado di immettere nel mercato clandestino, italiano ed estero, decine di auto rubate al giorno, scadenzando con estrema precisione la sequenza di tutte le operazioni illecite necessarie per la nuova identità del veicolo.