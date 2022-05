Autonomia, Gelmini a Sorrento: «Tra le priorità del governo lavoriamo a legge quadro»

(LaPresse) - «L’autonomia è tra le priorità del governo. Stiamo lavorando ad una legge quadro che sfata il luogo comune di un Nord contrapposto al Sud, e di un’autonomia che danneggia il Sud. Al contrario, l’autonomia è un modo per semplificare, per introdurre trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, soprattutto per garantire i diritti di cittadinanza. La legge quadro sull’autonomia sarà indissolubilmente connessa al tema dei livelli essenziali di prestazione, e quindi ai diritti di cittadinanza, e sarà una riforma che aiuterà le Regioni a correre e a utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dall’Europa». Così la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini a margine del forum “Verso sud” in corso a Sorrento. «Il Sud rappresenta una sfida nazionale. Come dicono Ambrosetti e il ministro Carfagna può essere un hub della tecnologia industriale per l'energia e un ponte verso il nord Africa e il Medioriente.Per questo lavoriamo perché le risorse del Pnrr e del Fsc vengano utilizzate nel migliore dei modi, per metterle a terra i progetti e aprire cantieri», ha aggiunto Gelmini. «Il Governo è consapevole che Regioni e Enti locali gestiranno 80 milioni dei 230 del piano e sono attori protagonisti della realizzazione dei progetti del Pnrr».