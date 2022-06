(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2022

«Siamo tutti determinati a non aggiungere divari e ingiustizie. Si possono differenziare i poteri delle regioni ma non i diritti dei cittadini in base ai territori in cui essi risiedono», le parole della ministra Carfagna al Question Time.

WebTv Camera

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it