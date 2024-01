Autonomia, Salvini: «Chi è contro non l’ha letta, soprattutto al Sud»

(LaPresse) A Benevento per un convegno su Sicurezza Stradale e Legalità all'Università Giustino Fortunato, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto con i giornalisti su alcuni dei temi più attuali dello scenario politico. «Chi è contro l’autonomia differenziata soprattutto al Sud non l’ha letta. Perché per la prima volta nella storia ci saranno finalmente livelli essenziali delle prestazioni garantiti e uguali per tutti», ha dichiarato Salvini, rispondendo a una domanda sull’autonomia e dell’incontro con il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. «Se oggi al Sud non ci sono gli stessi diritti e le stesse opportunità che ci sono in Regioni al Nord non è colpa dell’autonomia e della Lega, ma è colpa di qualche amministratore. L’autonomia porterà pari opportunità finalmente in tutta Italia e alcuni governatori non potranno più dire che è colpa di qualcun altro. I soldi vengono dietro ai Lep», ha concluso il vicepremier.