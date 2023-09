Babygang, Abodi: «Solo repressione non basta, agiamo in maniera collegiale»

(LaPresse) Andrea Abodi, ministro dello sport, è intervenuto a margine del Consiglio dei ministri per commentare le strategie del governo sul contrasto del fenomeno delle babygang. «L’inasprimento delle pene è la via giusta per contrastare il fenomeno babygang? È convinzione di tutti che un singolo fattore non determini la soluzione del problema, ma comunque bisogna mettere i fattori in comunicazione tra loro. Quello di una più puntuale sanzione che deve essere conseguente e oggettiva non è che da sola risolva l’argomento. C’è un tema educativo, formativo, di presidio del territorio ma credo che la collegialità con cui stiamo affrontando l’argomento vada esattamente in questa direzione», ha sottolineato Abodi.