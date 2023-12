Bagarre al Senato durante discussione emendamento Lotito: aula sospesa

(LaPresse) Bagarre in Aula al Senato, durante la discussione dell'emendamento del senatore Claudio Lotito al decreto Anticipi che chiede una proroga dei termini già scaduti delle prime due rate della Rottamazione quater: la modifica è contestata dall'opposizione, che la definisce un condono. Durante l'intervento del capogruppo della Lega Massimiliano Romeo, come viene riferito da fonti dem, il senatore Pd Filippo Sensi si è alzato e ha urlato «condono, condono» all'indirizzo della maggioranza. La parola è stata scambiata per un insulto da un senatore della maggioranza, da qui un breve confronto nell'emiciclo. La vicepresidente di turno Anna Rossomando ha sospeso l'Aula per 5 minuti. L'emendamento è stato approvato a maggioranza con il parere favorevole del governo.