Bancomat, arriva la stretta sul contante: ecco chi rischia una multa salata

Tra le novità in arrivo potrebbe esserci una piccola rivoluzione che riguarda l’uso di bancomat e carte di credito. In particolare, la misura al vaglio della Camera coinvolgerà tutti gli esercenti italiani che ancora non accettano le carte. Questa ennesima stretta all’uso del contante, per combattere il nero, va quindi a colpire le attività ancora sprovviste di POS. La sanzione, contenuta in un emendamento del Pnrr, prevede una multa minima di 30 euro per chi rifiuta bancomat o carta di credito.

