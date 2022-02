Bancomat o sportello, ecco dove è meglio prelevare

Bancomat o sportello? Dove è meglio prelevare soldi? Questa domanda riguarda la vita di (quasi) tutti i giorni per chiunque. Di soldi c’è sempre bisogno e anzi purtroppo sembra che non siano mai abbastanza. Per chi non lo sapesse la scelta tra bancomat o sportello non è così scontata. Le due cose infatti non sono del tutto equivalenti. Cerchiamo di capire il motivo e soprattutto dove convenga maggiormente ritirare contanti.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com