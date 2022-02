Bari: operazione Dda, 43 arresti per traffico di droga

(LaPresse) Raffica di arresti per droga a Bari e Bitonto, in Puglia. Circa 300 i poliziotti impegnati dall'alba in un'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo pugliese: hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari nei confronti di 43 persone. Il reato contestato è quello di associazione per delinquere finalizzata al traffico e dalla illecita commercializzazione di sostanza stupefacente, aggravata dal metodo mafioso.