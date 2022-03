Bari, reliquie San Nicola restituite a frati domenicani dopo furto

(LaPresse) Sono state restituite le reliquie di San Nicola, ritrovate dagli agenti della Questura di Bari, dopo il furto avvenuto nella Basilica del capoluogo pugliese, la notte tra il 21 e il 22 marzo scorsi. L'anello che la statua raffigurante San Nicola aveva alla mano destra, l'Evangeliario con le tre sfere sulla sinistra e un medaglione con una fiala della manna sono stati consegnati ai frati Domenicani della basilica di san Nicola di Bari dopo la celebrazione della messa, alla presenza del procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, del sindaco Antonio Decaro, del prefetto Antonia Bellomo e del questore Giuseppe Bisogno. Sono stati ritrovati nel primo pomeriggio del 26 marzo, in uno zaino coperto da terra ed erba nei pressi di un casolare nel rione Japigia della città. Per il furto è in carcere un 50enne senza fissa dimora, di nazionalità tunisina, incastrato da un'impronta digitale e rintracciato nel casolare.