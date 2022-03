Bari: sequestro beni da un milione a soggetti vicini a clan mafiosi

(LaPresse) Beni immobili, aziende e disponibilità finanziarie del valore di oltre un milione di euro sono stati sequestrati nei confronti dei persone ritenute vicine a clan mafiosi e già sottoposti a misure di prevenzione. Il provvedimento è stato firmato dal gip del tribunale di Bari ed è stato eseguito dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari in Puglia e in Veneto, nell'ambito dell'inchiesta chiamata Remove coordinata dalla procura barese. I soggetti raggiunti dalla misura, residenti nella città Metropolitana di Bari e in alcuni comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani, secondo l'accusa, pur sottoposti a una misura di prevenzione avrebbero omesso di comunicare operazioni attive o passive, aventi riflessi sul proprio patrimonio, di valore superiore al limite di legge.