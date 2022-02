Bari: stupefacenti nascosti in fognatura, cinque arrestati

(LaPresse) Cinque arresti in flagranza di reato, per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel barese. L’intervento dei carabinieri ha avuto inizio sabato scorso e si è concluso alle prime luci di domenica in un complesso di edilizia popolare a Bitonto, segnalata come base di un’intensa attività di spaccio. Durante alcune perquisizioni, con l'aiuto anche delle unità cinofile, i militari hanno scovato all’interno del tubo di scarico di un bagno 138 grammi e 7 dosi di cocaina del peso complessivo di 4,1 grammi, oltre a diversi involucri ormai privi del contenuto dissoltosi nelle acque reflue. Rinvenuti anche contanti 915 euro in banconote di piccolo taglio, un manoscritto relativo alla contabilità dell’illecita attività di spaccio.