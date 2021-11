(LaPresse) Un 48enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e pornografia minorile per aver indotto alcune minorenni a compiere atti sessuali, traendole in inganno fingendosi un 15enne sui social network. La denuncia è partita dalla madre di una delle vittime, una ragazzina di 12 anni. Le indagini hanno permesso di trovare l'uomo in possesso di video e foto di natura pedopornografiche che si erano fatte le stesse minorenni.