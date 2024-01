Basilicata, Tajani: «Bardi miglior candidato per il centrodestra«

(LaPresse) «Per noi l’unità del centrodestra rappresenta una priorità. Abbiamo sempre lavorato per questo. Bardi è il miglior candidato che il centrodestra possa avere in Basilicata. È in testa alle graduatorie dei presidenti di regione e i lucani sanno bene che con i proventi del petrolio non fa pagare gas e acqua. In politica contano i fatti. Bardi i fatti li ha realizzati e le chiacchiere stanno a zero». Così il segretraio nazionale azzurro Antonio Tajani, al congresso di Forza Italia Roma Capitale all’Hotel Ergife. «Lo spazio al centro? C’è un grande spazio politico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein e noi vogliamo e dobbiamo occuparlo ma siamo schierati con il centrodestra. Non esiste una terza via. C’è il centrodestra e il centrosinistra, con un centro che deve essere sempre più ampio», ha aggiunto il ministro e vicepremier.