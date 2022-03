Non è un periodo facile: la guerra in Ucraina, la pandemia non ancora sconfitta, e il rincaro della benzina. Sono anni terribili nei quali vivere, diciamoci la verità. Nella speranza che i primi due, enormi problemi trovino una risoluzione quanto prima, occupiamoci del terzo. Dopo i pesanti rincari di queste settimane tutti quanti vogliono sapere quando inizierà a calare il prezzo della benzina.

