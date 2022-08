Berlusconi: «Con noi meno tasse e più sviluppo, il 25 settembre andate a votate ad ogni costo»

(Agenzia Vista) Roma 22 agosto 2022

«La Flat Tax per noi non è una novità, dal 1994 lo abbiamo studiato per l’Italia. Avevamo guardato i risultati dei 57 Paesi che l’avevano applicata. I cittadini pagano meno tasse, fa bene alle imprese che hanno più utili e riprese, fa bene all’occupazione che cresce ed ai redditi pro capite, fa bene ai conti dello Stato che migliorano. I signori della sinistra sanno molto poco dell’economia e dicono che costi troppo e che aiuti ai ricchi. Se volete meno tasse e più sviluppo, il 25 settembre votate per Forza Italia». Lo ha dichiarato il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in un video pubblicato sui propri social

