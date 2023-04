Berlusconi, Gianni Letta: «L'ho trovato meglio di quanto pensassi»

(LaPresse) Gianni Letta, fedelissimo di Silvio Berlusconi ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è andato in visita all'ospedale San Raffaele di Milano dove il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì per una leucemia cronica. «L'ha detto benissimo lui: è dura ma non mollo, ce la farò anche questa volta. Voi lo conoscete, ogni volta che si è dato un obiettivo l'ha raggiunto», ha detto Letta ai cronisti. «L'ho trovato meglio di quanto pensassi. Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché la strada della rinascita se non della resurrezione è imboccata», ha concluso.