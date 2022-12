Berlusconi riunisce Forza Italia: «Chiediamo aumento pensioni minime a 600 euro»

(Agenzia Vista) Milano, 11 dicembre 2022

«Ad Arcore abbiamo discusso di tante cose, anche della legge di bilancio, dove ci sono tanti nostri interventi, tra cui l'aumento delle pensioni minime a 600 euro, così potremo nel corso della legislatura, arrivare ai 1000 euro al mese. Poi c'è una cosa che riguarda l'assunzione dei giovani. Lavoreremo nei prossimi mesi con incontri settimanali o quindicinale per portare le migliori proposte per cambiare in meglio la vita degli italiani», le parole di Silvio Berlusconi.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev