Berlusconi: «Non farò né il premier né il presidente del Senato»

(LaPresse) Silvio Berlusconi non ha ancora deciso se si candiderà alle prossime elezioni ma assicura che le voci su una sua ambizione alla presidenza al Senato sono «totalmente infondate». Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervistato da Rtl 102.5 a Non stop news. L'ex premier nega anche che farà il presidente del Consiglio: «L'ho fatto per dieci anni», ha detto.