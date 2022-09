Berlusconi: «Le tasse non sono belle, ma sono un male necessario per funzionamento Stato»

(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2022

«Siamo ancora qui per parlare di tasse. Se lo Stato ti chiede un quarto di ciò che con tanti sacrifici hai guadagnato, senti che questo è giusto. Se ti chiede il 50%, senti che è un furto. Se ti chiede addirittura il 60%, senti che è una rapina. E questo succede a tanti lavoratori autonomi, ai professionisti, alle piccole imprese. Se sei d’accordo, se anche tu pensi che le tasse non siano belle come dice la sinistra, ma siano un male necessario per far funzionare lo Stato, ma un male da ridurre il più possibile, allora il 25 settembre devi andare a votare e devi votare assolutamente per noi, per Forza Italia», le parole di Silvio Berlusconi per le pillole di programma.

Instagram Berlusconi

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev