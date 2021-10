Covid a scuola, Bianchi: «Regole uniche in tutta Italia su quarantene»

(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2021

«È stato convocato il tavolo tecnico ed è già operativo composto da istituto superiore della sanità, ministero della salute, ministero dell'istruzione e struttura commissariale e dai rappresentanti di tutte le regioni per la predisposizione di un protocollo condiviso per disciplinare in modo omogeneo sul territorio nazionale la gestione dei contatti di casi di Covid e le misure di quarantena in ambito scolastico così da giungere a una regolamentazione comune in tutta Italia», così il ministro Bianchi al Question Time.

