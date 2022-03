(Agenzia Vista) Varsavia, 26 marzo 2022

«Un dittatore che vuole ricostruire un impero non cancellerà mai l'amore della gente per la libertà, per amor di Dio, quest'uomo non può restare al potere», così il presidente Biden nel corso del suo discorso a Varsavia.

Facebook President Joe Biden

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it