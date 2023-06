Bimba scomparsa a Firenze, sgomberato l'ex hotel Astor

Sgomberato l'ex hotel Astor a Firenze, lo stabile occupato in via Maragliano da dove sabato scorso è scomparsa la piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni che nel palazzo abitava con la famiglia. L'operazione è stata condotta da numerose le forze dell'ordine tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. Il palazzo era stato occupato nel settembre scorso ed ora è stato posto sotto sequestro, i 54 occupanti, suddivisi in 17 nuclei familiari e tra cui 19 minori, sono stati trasferiti in altre strutture ricettive con il coordinamento dei servizi sociali del Comune del capoluogo toscano.