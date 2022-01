Bimbo ucciso a Varese, la ministra Cartabia chiede accertamenti

(Lapresse) La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto accertamenti urgenti sul caso del bimbo di 7 anni ucciso a coltellate dal padre in provincia di Varese il primo gennaio. Il 40enne Davide Paitoni, che quel giorno ha anche cercato di uccidere la moglie la quale lo aveva già denunciato per maltrattamenti, era infatti ai domiciliari per aver tentato di accoltellare un collega ma aveva ricevuto il permesso di vedere il figlio per Capodanno. L'uomo, che oggi si è avvalso della facolta di non rispondere durante l'interrogtorio di garanzia, resta in carcere: il gip ha convalidato il fermo, mentre la procura di Varese assicura: «Avevamo sostenuto la pericolosità sociale di Paitoni».