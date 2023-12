Blitz contro baby gang, 40 arresti in tutta Italia

(Lapresse) Maxi operazione a livello nazionale contro la criminalità minorile, soprattutto facente capo a baby gang legate al mondo dei trapper. Una quarantina le persone tratte in arresto, un quarto delle quali minorenni, in 14 province italiane. Altri 70 i denunciati. Sequestrate pistole, armi da taglio e tirapugni nonché centinaia di dosi di droga e somme di denaro per un totale di circa 10.000 euro. Il blitz, che ha coinvolto oltre 500 agenti di polizia, è scattato al termine di indagini e anche mirati monitoraggi sui social e su luoghi ritenuti a rischio.