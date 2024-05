Blitz di Ultima Generazione a Roma, addetto alla sicurezza di un negozio prende a calci attivista

(LaPresse) Momenti di tensione in via Condotti a Roma durante il blitz ambientalista di Ultima Generazione. Un addetto alla sicurezza di un negozio ha preso a calci uno degli attivisti che stava imbrattando con della vernice le vetrine della via della moda della Capitale.