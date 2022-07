Boccia: «Non voglio immaginare Italia guidata da questa destra, non basta dire di essere atlantisti»

(Agenzia Vista) Napoli, 30 luglio 2022

«Fratelli d'Italia è un partito di destra collocato in un contesto internazionale in un perimetro antieuropeo. Sono molto preoccupato per i diritti, non voglio immaginare un'Italia guidata da questa destra, penso ai diritti civili come l'aborto e le unioni civile e voglio sapere da Giorgia Meloni se si torna indietro su questi temi. Non basta dire siamo atlantisti, per quanto riguarda la collocazione internazionale, noi siamo prima di tutto europeisti», le parole di Francesco Boccia a margine della direzione provinciale del Partito Democratico a Napoli.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it