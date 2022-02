Bonus di 500 euro per chi fa la terza dose di vaccino? Ecco di cosa si tratta

LOLNEWS.IT - La campagna di vaccinazione in Italia prosegue molto bene nonostante la diffidenza dei gruppi no vax e i numeri sulla terza dose (il booster, per intenderci) sono in crescita: ma è vero che per incentivare gli indecisi il Governo ha messo a disposizione un bonus di 500 euro? In questi giorni sta rimbalzando in rete la notizia che si potrebbe richiedere un contributo economico a favore di coloro che decidono di completare il ciclo di vaccini: si tratterebbe, per l’appunto, di 500 euro una tantum… Come stanno le cose?

