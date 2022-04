In questi giorni si fa un gran parlare del bonus mobili. La legge di Bilancio 2022 ha infatti prorogato il bonus del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ma con delle modifiche. Innanzitutto la Manovra ha previsto un limite di spesa di 10mila euro per il 2022. Ma vediamo nel dettaglio come funziona grazie alla guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com