Bus travolge la processione di Pasqua, 4 morti tra la folla. L'autista fugge dopo l'incidente

EMBED

(LaPresse) Un autobus ha investito una folla di persone durante la processione della domenica di Pasqua a Jaboatao, nello Stato nordorientale di Pernambuco, in Brasile. Il bilancio è di almeno quattro morti e 20 feriti. Un video dell'incidente, circolato sui social network, mostra il pullman sfrecciare lungo una strada e schiantarsi contro un corteo. L'autista del mezzo in seguito è fuggito. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE- NOT FOR SALE