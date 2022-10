Caccia al piccione, avviso social alla popolazione: «Non allarmatevi per gli spari», rabbia degli animalisti

È caccia al piccione vicino all’abitato nel comune di Villanova Monferrato e via social s’invita la popolazione a non “allarmarsi per gli spari”. È previsto che stamattina si spari a ogni piccione alla vista e, per verificare la legittimità e congruità della decisione, l’Oipa procederà con un accesso agli atti per valutare di procedere nelle opportune sedi legali. “Sparare nei pressi di un centro urbano è vietato dalla legge n. 157/1992 e, nonostante il Comune affermi di volere il tiro al piccione nella campagna presso via Vignazze e via Molino Costa, mappa alla mano si nota che si tratta di una zona adiacente all’area abitata di Villanova». Così fa notare Alessandro Piacenza, responsabile Fauna selvatica dell’Oipa.

