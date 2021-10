Cagliari, migliaia di piante di marijuana sequestrate nelle campagne di Nuoro: tre arresti

(LaPresse) Un'enorme piantagione di marijuana è stata scovata dalla polizia di Cagliari nelle campagne di Orosei, fuori Nuoro, in provincia di Cagliari. In manette sono finiti tre allevatori pregiudicati di 52, 26 e 18 anni, in possesso di circa 6300 piante ai fini di spaccio. La piantagione si trovava in un capannone dell'azienda agricola Sos Alinos, posta sotto sequestro dagli agenti. Il deposito era un vero e proprio punto di riferimento per la distibuzione di marijuana in Sardegna. Dai primi test a campione, le piante contenevano un principo attivo di dieci volte superiore al massimo consentito. Al termine del raccolto, avrebbero prodotto oltre una tonnellata di marijuana essiccata, per un valore complessivo di circa un milione e mezzo di euro. Ora i tre arrestati si trovano in isolamento domiciliare.