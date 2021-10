Calabria, Ferro (Fdi): «Vittoria Occhiuto? Per la prima volta fiducia netta al centrodestra»

(LaPresse) - Centrodestra ancora verso la vittoria in Calabria: secondo le proiezioni Rai Roberto Occhiuto è in procinto di chiudere davanti a tutti alle regionali con oltre il 55% di voti. Alle sue spalle, la candidata del centrosinistra Amalia Bruni con un 26,01%. A seguire, De Magistris (17,4%) e Oliverio (2,1%). «Abbiamo sentito una grande fiducia qui dove ha sempre regnato l'alternanza. Occhiuto? La conferma che abbiamo intrapreso la strada giusta per questa terra. Riprendiamo da dove avevamo lasciato», il commento della deputata di Fratelli d'Italia Wanda Ferro.