Calenda: «M5S garanzia per perdere, se Pd li vuole compri un cane e lo chiami così»

(LaPresse) «I 5 Stelle sono la garanzia di perdere, queste elezioni dicono che il Movimento è defunto e che il Pd continua con grande accanimento a riproporre un'alleanza con un partito che non solo ha differenza su vedute su tutto, dalla politica estera ai termovalorizzatori, ma che è anche ormai in uno stato comatoso». Così Carlo Calenda a margine dell'inaugurazione della nuova sede milanese di Azione. «Se Letta vuole fare un lavoro di alleanze lo facciamo in Lombardia, tanto qui i 5 Stelle non esistono più quindi il problema non si pone. Se poi devono avere i 5 Stelle per forza si comprino un cane e lo chiamino 5 Stelle», conclude Calenda.