Calenda: «Non facciamo alleanze con M5S, sono del tutto inaffidabili»

(LaPresse) «Noi dialoghiamo con tutti gli eredi delle grandi famiglie europee, ho stima del ministro Speranza e sono qui a parlare con interlocutori che non saranno con noi alle elezioni se andranno con i 5 stelle, ma sono interlocutori importanti». Così Carlo Calenda arrivando al congresso di Articolo Uno. «C'è una sorta di doppia morale, se io avessi detto che non sapevo con chi schierarmi nel voto francese, mi avrebbero lapidato. Lo ha fatto Conte e sembra che il Pd non se ne sia nemmeno accorto... Perché? Perchè per loro i 5 Stelle sono irrinunciabili e non vinceranno le elezioni, non avranno capacità di governo perche con i 5 Stelle è impossibile governare perchè sono il no a tutto. Questa posizione di equidistanza tra Macron e Le Pen è una condizione che impedisce a Pd e Articolo Uno di essere alleati con i 5 Stelle. Se non lo fanno, fanno un gravissimo errore».