California, piovono banconote in autostrada: automobilisti impazziscono. Ecco cosa è successo

Caos in autostrada: a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un furgone blindato in California, migliaia di banconote si sono riversate sulla carreggiata. Molti automobilisti, una volta compreso che si trattasse di dollari, si sono fiondati sul denaro bloccando il traffico, nel tentativo di raccoglierne il più possibile. La polizia ha aperto un'indagine e lanciato un appello in conferenza stampa affinché il denaro venisse restituito. Grazie ai video diffusi sui social sarà possibile rintracciare una parte delle persone coinvolte. Molti hanno invece risposto alla chiamata, riconsegnando le banconote di cui si erano impossessati in quella occasione.