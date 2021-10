I cambiamenti climatici non smettono di fare danni al nostro povero pianeta. Secondo uno studio condotto da un team di ricercatori e spiegato in un articolo dell'American Geophysical Union (AGU) ci sarebbe anche un calo della luminosità. Stiamo parlando della riflettanza della Terra, nota anche come albedo, ovvero la capacità della sua superficie di riflettere la luce del sole.

