Camera, Rachele Scarpa, la più giovane deputata: «Emozione mista a senso di responsabilità»

(Lapresse) «La mia generazione non ha tantissima voce in questo momento nelle istituzioni e la mia presenza qui è un'emozione mista a senso di responsabilità». Così Rachele Scarpa, 25enne deputata del Partito Democratico nel collegio del Veneto commenta il suo primo giorno a Montecitorio. «Non so quale sarà la prima azione ma sono determinata sulle politiche e i temi che voglio portare avanti e che caratterizzano tutti i ragazzi della mia età», ha proseguito: «Ambiente e contrasto alla precarietà, una vera attenzione ai diritti e un impegno serio per l'accesso al diritto allo studio».