Campi Flegrei, Conte: «Musumeci e governo vergognosi, dovrebbero tacere»

(LaPresse) Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, durante un incontro con i cittadini a Casoria, in provincia di Napoli, ha risposto alle domande dei giornalisti sulla situazione nei Campi Flegrei e sulle posizioni espresse dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci sul sisma bonus: «Il ministro Musumeci dovrebbe tacere, con tutta questa maggioranza, che anziché fare la guerra alla povertà ha fatto la guerra ai poveri. Abbiamo il record storico di 5,7 milioni di cittadini che sono in povertà assoluta - ha aggiunto Conte - La politica non risolve il problema delle fasce più deboli, poi dice che la fasce più deboli, anche per le abitazioni, dovrebbero arrangiarsi e assumersi i rischi. È la politica che deve farsi carico dell'esigenza abitativa. Questo ministro e questo governo sono vergognosi: stanno respingendo una misura concreta come il sisma bonus, che è l'unica misura realmente necessaria per cercare di mettere in sicurezza queste abitazioni».