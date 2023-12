Campobasso, incendio in abitazione: muore bimbo di 9 anni

(LaPresse) Tragedia nella notte tra domenica e lunedì in contrada Colle Calcare, a Campobasso, dove è scoppiato un incendio in un’abitazione. Nel rogo ha perso la vita un bambino di 9 anni, morto per asfissia, mentre la sorellina di 4 anni, il fratello di 12 e la madre trentacinquenne sono ricoverati all’ospedale Cardarelli del capoluogo molisano. La piccola è in condizioni gravi. Secondo quanto si apprende il bambino di 9 anni era già senza vita quando i soccorsi sono arrivati sul posto: i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Il 115 è stato il primo ad arrivare sul posto. Sul posto anche i carabinieri e il magistrato di turno della Procura, oltre al 118 che ha trasferito in ospedale i tre feriti. Sotto choc il padre, anche lui trattato dai medici dell’Emergenza del Cardarelli. La salma del bambino di 9 anni che ha perso la vita si trova sempre al Cardarelli, e il magistrato ha deciso per l’autopsia che si svolgerà nei prossimi giorni.