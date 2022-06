Giustizia per il cane Lillo. Condannato in via definitiva a due anni e sei mesi di reclusione, alla multa di 7.333 euro e al risarcimento del danno in favore delle parti civili l’uomo che nel 2020 uccise l’animale a Gioiosa Marina, in provincia di Reggio Calabria.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com