(LaPresse) Maxi-operazione dei carabinieri per il contrasto al caporalato in Calabria, tra Cosenza, Catanzaro e Crotone: 9 le persone finite agli arresti domiciliari e sei quelle in carcere ritenuti gravemente inidiziati, a vario titolo,di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, minaccia e estorsione. Il blitz si è esteso anche ad alcune zone della Basilicata