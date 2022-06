(LaPresse) Un'altro risveglio amaro per gli italiani che questa mattina hanno dovuto pagare l'ennesimo aumento della benzina oggi arrivata a più di 2 euro. Un salasso che pesa per circa due mila euro a famiglia senza considerare l'aggravio di costi per chi lavora. L'abitudine a prendere la macchina purtroppo è difficile da interrompere e molti si rifugiano sul self service per ottenere almeno qualche centesimo di sconto .