Il caro energia è qualcosa che sta seriamente preoccupando tutti. Il rincaro delle bollette di luce e gas rischia di paralizzare nuovamente un’economia che a fatica si stava risollevando dopo gli effetti devastanti della pandemia. Ma non tutto è ancora perduto. Vediamo come far fronte a questo antipatico salasso che gli Italiani (e non solo) si trovano a dover affrontare.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com