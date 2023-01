Caso Cospito, Tajani: «Non scendiamo a patti con chi usa violenza e minaccia come lotta politica»

(Agenzia Vista) Roma 31 gennaio 2023

«Abbiamo riferito in Cdm del caso Cospito e degli attacchi all’estero con le sedi e personale diplomatico italiano. Abbiamo confermato la volontà di non scendere a patti con chi usa la violenza e la minaccia come lotta politica». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso della conferenza stampa presso la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio sul caso Cospito.

Palazzo Chigi

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev