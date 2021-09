Caso Eitan, lo zio Or: «Andremo in Israele, la casa del bambino è qui»

(LaPresse) «Andremo in Israele» perché «Eitan deve tornare a casa». Lo ha detto Or Nirko, lo zio del bambino unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, parlando con i giornalisti a Pavia. «Non sappiamo dove si trova», ha aggiunto chiarendo che «Eitan ha bisogno di stabilità, di stare con le persone a lui vicine e di continuare il percorso di psicoterapia e fisioterapia che sta svolgendo qui. Il danno psicologico è irreversibile, ha sofferto molto e non se lo merita». «Se loro gli vogliono bene devono portare Eitana indietro, la sua casa è qui», ha concluso.