Caso Pozzolo, un testimone lo inchioda

(LaPresse) Un testimone inchioderebbe il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo per lo sparo alla festa di Capodanno: «Stava facendo vedere la pistola ai presenti, è partito lo sparo», ha detto un poliziotto, presente all'evento alla Pro loco a Rosazza, nel Biellese.Pozzolo è indagato per lesioni aggravate: si era sottoposto al test per cercare eventuali tracce di polvere da sparo nella mattinata del primo gennaio, ma si è appellato all'immunità parlamentare per non consegnare agli inquirenti i vestiti indossati al momento dello sparo. «Questi incapaci sono un pericolo per la sicurezza di quelli che hanno intorno, figurarsi per quella nazionale», afferma la leader del Pd Elly Schlein.