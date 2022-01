Caso Saman, lo zio estradato in Italia il 20 gennaio

(LaPresse) Sarà estradato in Italia il 20 gennaio Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, la 18enne di origini pachistane e residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, di cui non si hanno notizie dallo scorso 30 aprile. L'uomo era stato arrestato in Francia a settembre. È sospettato di aver ucciso la giovane e di averne occultato il cadavere. Hasnain è indagato con altre quattro persone: i genitori di Saman, fuggiti in Pakistan, un cugino – detenuto nel carcere di Reggio Emilia – e un altro parente.