(Agenzia Vista) Roma, 6 gennaio 2022

Tragico incidente vicino Valencia quando il castello gonfiabile allestito per far divertire i bambini ad una fiera, una volta sradicato dai supporti a causa del forte vento, si è trasformato in una trappola mortale per una bimba di 8 anni.

Bomberos de Valencia

